Под Кабмином снова начались столкновения, пострадал милиционер

Как передает корреспондент УНИАН, часть митингующих пытается прорваться к правительственному зданию. Милиция им препятствует. В толпе видно, как применяется слезоточивый газ, но не понятно, кем именно.

Манифестанты пытаются сломать шлагбаум на въезде во двор Кабинета министров, некоторые зажигают файера.

Со своей стороны, бойцы спецподразделения «Беркут» начинают оттеснять участников акции от здания правительства.

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Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, во время столкновений травму получил сотрудник милиции, в которого бросили металлической трубой, разбив ему лицо. На место происшествия вызвали "скорую помощь", пострадавший госпитализирован.