Евромайдан: милиция применила дубинки и слезоточивый газ, демонстранты - газ и взрывпакеты

Как передает корреспондент УНИАН, Арсений Яценюк подошел к "Беркуту" и стал между ним и митингующими, призывая их не провоцировать спецподразделение. Однако споры время от времени возобновляются.

У центрального входа Кабмина собралось несколько сотен правоохранителей. Вся площадь перед Кабмином и улица Грушевского в обе стороны заполнена людьми. Они скандируют "Ганьба!" и поют украинский гимн.

По теме: Под Кабмином проводится стихийный митинг, начались столкновения, слышно выстрелы

У центрального входа в Кабинет министров Украины произошли столкновения между участниками акции и бойцами «Беркута».

Как передает корреспондент УНИА , в ответ милиционеры применили дубинки и слезоточивый газ. Манифестанты также применили слезоточивый газ и начали бросать взрывные пакеты.

Митингующим преграждают вход в Дом правительства несколько сотен спецназовцев, которые для защиты надевают противогазы.