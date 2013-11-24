Евромайдан: милиция применила дубинки и слезоточивый газ, демонстранты - газ и взрывпакеты
У Кабинета министров Украины все время происходят краткосрочные споры между митингующими, которые пытаются прорвать оборону "Беркута"
Как передает корреспондент УНИАН, Арсений Яценюк подошел к "Беркуту" и стал между ним и митингующими, призывая их не провоцировать спецподразделение. Однако споры время от времени возобновляются.
У центрального входа Кабмина собралось несколько сотен правоохранителей. Вся площадь перед Кабмином и улица Грушевского в обе стороны заполнена людьми. Они скандируют "Ганьба!" и поют украинский гимн.
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У центрального входа в Кабинет министров Украины произошли столкновения между участниками акции и бойцами «Беркута».
Как передает корреспондент УНИА , в ответ милиционеры применили дубинки и слезоточивый газ. Манифестанты также применили слезоточивый газ и начали бросать взрывные пакеты.
Митингующим преграждают вход в Дом правительства несколько сотен спецназовцев, которые для защиты надевают противогазы.