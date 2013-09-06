США и Россия ведут секретные переговоры о Сирии за кулисами саммита G20 - СМИ
Американские дипломаты тайно общаются с российскими коллегами за кулисами саммита G20, надеясь избежать патовой ситуации вокруг Сирии.
Об этом пишет Inopressa со ссылкой на Daily Mail.
Тем временем Москва публично предостерегла, что удар по Сирии может обернуться катастрофой, если ракеты попадут в небольшой атомный реактор близ Дамаска, пишут журналисты Дэвид Мартоско, Джилл Рейлли и Бекки Эванс.
"Но некий американский чиновник, прикрепленный к делегации ООН, сказал в интервью MailOnline: хотя в среду Обама признал, что американо-российские отношения "уперлись в стену", команда президента чересчур усердствует - выдвигает смелое предложение, не имеющее никаких шансов на успех", - говорится в статье.
Этот источник, пожелавший остаться анонимным, утверждает: переговоры начались на прошлой неделе, а в данный момент продолжаются как в России, так и в Нью-Йорке. По словам источника, Россия требует, чтобы Обама отказался от военного удара по Сирии в случае, если Сенат или Палата представителей США не санкционируют этот шаг.
"Тем временем американские дипломаты настаивают на том, чтобы Россия изменила свою позицию в противоположном направлении. Они хотят, чтобы правительство Путина серьезно рассмотрело предложение Саудовской Аравии, которое потребует, чтобы Россия не возражала против резолюций Совбеза ООН, касающихся Сирии, а также свернула поставки оружия режиму Асада", - говорится в статье.
Источник описал ход переговоров так: "Русские ведут жесткую игру, и в данный момент никто не знает наверняка, сможем ли мы их сдвинуть".