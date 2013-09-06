США и Россия ведут секретные переговоры о Сирии за кулисами саммита G20 - СМИ

Об этом пишет Inopressa со ссылкой на Daily Mail.

Тем временем Москва публично предостерегла, что удар по Сирии может обернуться катастрофой, если ракеты попадут в небольшой атомный реактор близ Дамаска, пишут журналисты Дэвид Мартоско, Джилл Рейлли и Бекки Эванс.

"Но некий американский чиновник, прикрепленный к делегации ООН, сказал в интервью MailOnline: хотя в среду Обама признал, что американо-российские отношения "уперлись в стену", команда президента чересчур усердствует - выдвигает смелое предложение, не имеющее никаких шансов на успех", - говорится в статье.

Этот источник, пожелавший остаться анонимным, утверждает: переговоры начались на прошлой неделе, а в данный момент продолжаются как в России, так и в Нью-Йорке. По словам источника, Россия требует, чтобы Обама отказался от военного удара по Сирии в случае, если Сенат или Палата представителей США не санкционируют этот шаг.

"Тем временем американские дипломаты настаивают на том, чтобы Россия изменила свою позицию в противоположном направлении. Они хотят, чтобы правительство Путина серьезно рассмотрело предложение Саудовской Аравии, которое потребует, чтобы Россия не возражала против резолюций Совбеза ООН, касающихся Сирии, а также свернула поставки оружия режиму Асада", - говорится в статье.

Источник описал ход переговоров так: "Русские ведут жесткую игру, и в данный момент никто не знает наверняка, сможем ли мы их сдвинуть".