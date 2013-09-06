ООН: кризис в Сирии - крупнейший в новейшей истории
09:27, 06 сентября 2013Мир
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Генсек ООН Пан Ги Мун в пятницу заявил о том, что гуманитарный кризис в Сирии является беспрецедентным в новейшей истории, и призвал лидеров стран-участниц саммита G20 найти политическое решение конфликта.
В ООН обеспокоены кризисом в Сирии
"Это беспрецедентный по масштабам в новейшей истории гуманитарный кризис. Мир должное сделать все возможное, чтобы прекратить страдания сирийского народа", — сказал глава ООН на утренней встрече на полях саммита "большой двадцатки" (G20), посвященной обсуждению гуманитарной инициативы по Сирии, передает РИА Новости.
"Нам необходимо изучить возможности, которые позволят избежать дальнейшей милитаризации конфликта, и возобновить поиск путей политического урегулирования", — заявил Пан Ги Мун.
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