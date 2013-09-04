Новинский еще не писал заявление во фракцию Партии регионов - Ефремов

Ефремов сообщил, что разговаривал с Новинским и тот отметил, что только зашел в парламент, поэтому хочет иметь хотя бы несколько дней для того, чтобы определиться со вступлением в какую-либо из фракций, сообщает Радио Свобода.

«Я думаю, в ближайшие два дня будет принято решение», - сказал Ефремов.

Вместе с тем он заверил, что Партию регионов устраивают обе ситуации: если Новинский войдет во фракцию, или не войдет в нее.

«Во многих вопросах, связанных с проблемами в городе Севастополе, проблемы разделяются нашей фракцией полностью. Поэтому мы будем сотрудничать в любом случае», - сказал лидер фракции регионалов.

По словам Ефремова, вчера ему сообщили о том, что уже есть соответствующее заявление на вступление Новинского к фракции Партии регионов, однако сегодня утром выяснилось, что такого документа нет.

Сегодня Новинский принял присягу народного депутата в Верховной Раде. Миллиардер, победил на промежуточных выборах в Севастополе 7 июля, около года назад получил украинское гражданство.