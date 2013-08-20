Опровержение информации в новости «Суд по делу Пилипишина перенесли»
19:13, 20 августа 2013Политика
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УНИАН опровергает утверждение об обвинении Пилипишина в подделке избирательных документов.
Информационное агентство «УНИАН» сообщает, что распространенная им 26.03.2013 года в новости под названием «Суд по делу Пилипишина перенесли» информация о рассмотрении Голосеевским районным судом Киева дела по обвинению бывшего главы Шевченковской райгосадминистрации Виктора Пилипишина в подделке избирательных документов является недостоверной и не соответствует действительности.
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