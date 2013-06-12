Власенко: Решение тюремщиков не пускать Тимошенко к маме «отдает цинизмом»

Отказ Государственной пенитенциарной службы Украины отпустить заключенную экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, которая находится на стационарном лечении в ЦКБ “ Укрзализныци ” в Харькове, в Днепропетровск на свидание с больной матерью свидетельствует о продолжении издевательств над экс-премьером.

Это в комментарии корреспонденту УНИАН подчеркнул защитник Тимошенко Сергей Власенко.

“Все необходимые документы были поданы. Они же (пенитенциарная служба — УНИАН) инициировали это заявление, после чего вдруг начали отвергать очевидное. Это очередное свидетельство продолжения издевательства над Юлией Тимошенко, но сейчас это находится на грани морали, на грани человеческих отношений и на грани здравого смысла. В этом случае издевательства перебросились не только на нее, но и на членов ее семьи”, - сказал Власенко.

Защитник отметил, что по закону пенитенциарная служба не была обязана отпускать Тимошенко на встречу с матерью, однако имела на это полное право.

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По мнению Власенко, учитывая болезнь матери Тимошенко, решение пенитенциарной службы “отдает цинизмом”.

“С точки зрения закона — это их право. Это не обязанность, это их право. Они это право имеют, они это могли сделать, но этого сделать не захотели. Закон говорит, что они имеют право это сделать и именно поэтому этот вопрос лежит в плоскости морали, а не в плоскости права”, - отметил Власенко.

Как сообщал УНИАН, 10 июня тетя Тимошенко сообщила, что из-за переживаний у матери экс-премьера отказали ногам и она совсем перестала ходить.

В тот же день Власенко заявил, что экс-премьер, которая находится в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове, написала заявление в пенитенциарную службу с просьбой разрешить ей выездную встречу с больной матерью.

По данным сайта «5-го канала», помощник председателя ГПтС Игорь Андрушко заявил, что Тимошенко могут временно отпустить домой к больной матери.

Однако 11 июня Андрушко опроверг, что допускал возможность посещения экс-премьером больной матери.

«Журналист, с которым я общался, попросил меня разъяснить законодательство по этому вопросу, что я собственно и сделал. Когда же некоторые СМИ позволили себе сделать выводы из моих слов, на которые я даже не намекал, я был неприятно поражен…», - сказал Андрушко.