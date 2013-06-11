ГПтС не видит оснований отпускать Тимошенко к маме

Об этом сообщает Украинская правда со слов первого заместителя главы Государственной пенитенциарной службы Сергея Сидоренко в эфире 5 канала.

"Это заявление рассмотрено, и еще раз подчеркиваю, что правовых оснований, согласно Уголовно-исполнительному кодексу, нет", - сказал он.

Как известно, в понедельник 5 канал сообщил, что представитель пенитенциарной службы Игорь Андрушко заявил о возможности того, что экс-премьера Юлию Тимошенко могут отпустить домой - к больной матери.

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"Официально служба не комментировала ни вчера, ни сегодня касательно конкретного осужденного. Этот комментарий ... каждый по-своему трактует", - заявил Сидоренко во вторник вечером.

"Сегодня КВН, который определил и основания и порядок для применения кратковременных выездов, показывает, что нет сегодня правовых оснований для предоставления такого кратковременного выезда. Поэтому законодательно сегодня это не определено, и оснований таких нет", - добавил он.

В то же время защитник Тимошенко Сергей Власенко напомнил, что его клиентка написала заявление с просьбой отпустить ее к матери.

"Продолжи двух часов мы обсуждали этот вопрос: писать ей заявление, не писать. У нас были огромные дискуссии, потому что, с одной стороны, мама Юлии Владимировна очень плохо себя чувствует ..., если бы не было заявления Андрушко, не было бы этой дискуссии" , - сказал он.

"Я еще раз цитирую господина Андрушко:" Заключенная в праве в случае временных форс-мажорных жизненных обстоятельств временно оставить больницу ". Не про колонию было. Больницу!", - подчеркнул Власенко.

"Я искренне желаю господину Андрушко, чтобы его мама, если она жива, почувствовала то, что почувствовала вчера мама Юлии Тимошенко", - заявил он.

В свою очередь Сидоренко отметил, что разрешения на свидание заключенных с родными за пределами колонии в этом году еще не предоставлялись, а в прошлом их было 5.