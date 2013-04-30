Батькивщина попросит ЕС ввести санкции против судей и прокуроров Тимошенко

Народный депутат Украины Николай Томенко сообщил, что партия “Батькивщина” обратится в Европейский Союз и к международному сообществу относительно применения персональных санкций к тем, кто принимал участие в деле экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

“Наша политическая сила будет обращаться к Европейскому Союзу, к международному сообществу с требованием применить персональные санкции к заместителям генерального прокурора Ренату Кузьмину, Лилии Фроловой и судье Родиону Кирееву как нарушителям Европейской конвенции по правам человека», - сказал Н.Томенко и выразил надежду, что такое решение будет принято безотлагательно.

На уточняющий вопрос журналистов, о каких санкциях может идти речь, Н.Томнеко ответил, что речь идет о “запрещении въезда в страны ЕС, речь идет о проверке финансовых возможностей, счетов”.

При этом он отметил, что люди, в отношении которых предлагается ввести санкции, “своими действиями показали, что они могут выполнить любое заказное решение, и они являются нарушителями прав человека и свободы человека, и должны были бы, соответственно, понести наказание, как минимум, в европейском мире, где уважают права и свободы человека”.

Н.Томенко также отметил, что партия “Батькивщина” будет обращаться с просьбой к Европейскому суду относительно скорейшего рассмотрения второго иска, который касается “несправедливости и политического характера приговора в отношении Тимошенко”.

По его словам, сегодняшнее решение Европейского суда дает основания прогнозировать, что Европейский суд может принять решение о том, что приговор по делу Тимошенко был “политически мотивированным и является фактом произвола власти по отношению к Тимошенко”.

Н.Томенко считает, что власть ради не причинения еще большего вреда имиджу Украины должна была бы уже сегодня, не ожидая решения Европейского суда относительно приговора по делу Тимошенко, освободить экс-премьера.

Он отметил, что политическая сила продолжит работать над тем, чтобы опровергнуть “абсурдные обвинения” в отношении Ю.Тимошенко и по другим делам.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, Европейский суд по правам человека установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека в деле бывшего премьер-министра Ю.Тимошенко.

Судьи единогласно признали нарушение параграфа первого статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), нарушение параграфа четвертого статьи 5 Конвенции (право инициировать производство для установления законности задержания), а также нарушение параграфа пятого статьи 5 Конвенции (право на возмещение за незаконный арест или задержание).

Кроме того, судьи единогласно признали нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека, которая запрещает применение ограничений прав и свобод для других целей чем, те, которые установлены Конвенцией.

Согласно распространенному пресс-службой суда пресс-релизу, суд, в частности, решил, что содержание под стражей Ю.Тимошенко в порядке меры пресечения было своевольным, законность ее содержания под стражей не была должным образом оценена, а сама Ю.Тимошенко не имела возможности требовать компенсации за незаконное лишение свободы.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 года из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализницы» в Харькове.

Жалоба, рассматриваемая Европейским судом по правам человека и касающаяся так называемого «газового дела», была подана в ЕСПЧ 10 августа 2011 года. В своей жалобе Ю.Тимошенко, в частности, обжаловала условия досудебного содержания в Лукьяновском СИЗО и Качановской колонии, непредоставление надлежащей медицинской помощи, транспортировку в госпиталь в Харькове против ее воли 20 апреля 2012 года и получение повреждений во время этой перевозки, постоянный надзор в госпитале.

Кроме того, бывший украинский премьер обжаловала умышленный характер своего содержания под стражей без достаточного количества юридических обоснований.