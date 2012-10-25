«Убийца Путина» боится повторить судьбу Развозжаева

Об этом говорится в его обращении в правозащитные организации, Европейский суд по правам человека и Европейский парламент, текстом которого располагает УНИАН.

«Случай с Развозжаевым - это еще один наглядный пример того, как в России относятся к политическим противникам режима любой национальности», - говорится в обращении Осмаева.

«Прошу Вас обратить внимание на недавний случай с российским оппозиционером Развозжаевым, который был похищен на территории Украины, очевидно, спецслужбами России, когда он пытался получить статус беженца в УВКБ ООН. Через несколько дней этот помощник депутата российского парламента был обнаружен в тюрьме в Москве, и во время выезда в суд его адвокат смогла заснять его на видео, где он успел сказать, что его похитили и пытали. Конечно он "сознался" во всех тяжких преступлениях, и ему уже предъявили обвинение», заявляет Осмаев.

Адам Осмаев просит «сделать все возможное, чтобы не допустить в отношении меня подобной участи, которая ожидает меня в случае экстрадиции в Россию».

«Как Вы видите из последних событий, российские спецслужбы чувствуют себя вольготно в Украине, поэтому нет ничего удивительного в том, что и здесь ко мне применяются пытки и шантаж», - говорится в обращении.

В конце письма Осмаев еще раз просит «не допустить физической расправы надо мной со стороны спецслужб России и полностью лояльной к ним власти Украины в лице СБУ».

Как сообщал УНИАН, российский "Первый канал" в феврале сообщил, что спецслужбы России и Украины задержали в Одессе преступников, находившихся в международном розыске. В частности, уроженец Грозного А.Осмаев с 2008 года разыскивался российскими правоохранительными органами по обвинениям в совершении ряда преступлений террористической направленности. Из их показаний стало известно, что они готовили покушение на В.Путина в Москве, которое должно было состояться сразу после мартовских выборов Президента России.

Газета "КоммерсантЪ-Украина" со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщала, что подозреваемых не экстрадируют в Россию, пока они не отбудут наказание за преступления, совершенные в Украине. В частности, как писало издание, задержанные также подозреваются в организации взрыва в Одессе 4 января 2012 года.

В апреле Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест подозреваемых в подготовке покушения на В.Путина – А.Осмаева и гражданина Казахстана Ильи Пьянзина.

В августе стало известно, что Апелляционный суд Одесской области отложил экстрадицию в Россию Адама Осмаева.

Как сообщал УНИАН, Следственный комитет России 19 октября объявил в федеральный розыск помощника активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева. Он вместе с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и оппозиционером Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела по статье "подготовка к организации массовых беспорядков".

20 октября появилась информация о том, что Л.Развозжаев был похищен неизвестными возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве, а 21 октября Развозжаев уже был в Москве и взят под стражу Басманным районным судом Москвы до 16 декабря.

Помощник председателя Государственной пограничной службы Сергей Астахов заявил, что Л.Развозжаев 19 октября легально покинул Украину и во время пересечения границы никаких замечаний пограничникам не высказывал. По словам И.Пономарева, «Развозжаев находился в Киеве на легальном основании со среды, 17 октября. После того, как в пятницу, 19 октября, он был объявлен в федеральный розыск СК РФ, Леонид решил обратиться в международные инстанции с просьбой предоставить ему политическое убежище. Развозжаев заполнил анкету и подал заявление на имя верховного комиссара. Когда он вышел из здания управления по улице Лаврская, 16, сотрудники ведомства услышали крики о помощи, после этого Леонида никто не видел и он не выходил на связь».