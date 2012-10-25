Милиция понятия не имеет, каким образом вывозили Развозжаева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук.

«МВД не владеет информацией, каким образом Развозжаев мог очутиться на территории Российской Федерации, и это не является предметом нашей проверки. Каким образом он покинул Украину – добровольно или с чьей-то помощью - этот вопрос не входит в нашу компетенцию, и кто каким способом его переправили (через границу) - мы тоже не знаем», - сказал В.Полищук.

При этом он еще раз подчеркнул, что какого-либо уголовного подтекста в событиях, которые произошли с Л.Развозжаевым, нет.

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Как сообщал УНИАН, Следственный комитет России 19 октября объявил в федеральный розыск помощника депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева. Он вместе с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и оппозиционером Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела по статье "подготовка к организации массовых беспорядков", которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2".

Авторы фильма, который вышел на НТВ, утверждают, что оппозиция готовила силовой захват власти на средства из-за границы. В фильме было показано видео, где С.Удальцов и его соратники якобы разговаривают с тогдашним председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. По словам авторов картины, последний имеет опыт подготовки "цветных революций" в Грузии, Украине и массовых беспорядков в Беларуси. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин утверждает, что Л.Развозжаев написал от руки 10 писем, где рассказал о подготовке беспорядков. 21 октября Л.Развозжаева было взято под стражу Басманным районным судом Москвы до 16 декабря.

20 октября появилась информация о том, что Л.Развозжаев был похищен неизвестными у здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве.

В Главном управлении МВД Украины в Киеве УНИАН сообщили, что никаких заявлений в столичную милицию об исчезновении этого человека не поступало. Позже в милиции сообщили, что в Соломенское райуправление киевской милиции от адвоката Л.Развозжаева поступило заявление об осуществлению неправомерных действий в отношении его подзащитного.

Помощник председателя Государственной пограничной службы Сергей Астахов заявил, что Л.Развозжаев 19 октября легально покинул Украину, и во время пересечения границы никаких замечаний пограничникам не высказывал.

По словам И.Пономарева, «Развозжаев находился в Киеве на легальном основании со среды, 17 октября. После того, как в пятницу, 19 октября, он был объявлен в федеральный розыск СК РФ, Леонид решил обратиться в международные инстанции с просьбой предоставить ему политическое убежище. Развозжаев заполнил анкету и подал заявление на имя верховного комиссара. Когда он вышел из здания управления по улицы Лаврская, 16, сотрудники ведомства услышали крики о помощи, после этого Леонида никто не видел и он не выходил на связь».

21 октября Басманный районный суд Москвы вынес постановление об аресте Л.Развозжаева до 16 декабря.

Следствие в РФ выдвинуло Л.Развозжаеву обвинение по делу о подготовке массовых беспорядков. Его содержат в одиночной камере в «Лефортово».

Сегодня, 25 октября, начальник УСО МВД Украины В.Полищук не исключил, что в отношении Л.Развозжаева в Украине действовали силовые структуры других стран, о чем можно сделать вывод из видео, обнародованном российскими телеканалами.