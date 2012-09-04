МИД удивлен, что Канада до сих пор не упростила визы для украинцев

Об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

Он напомнил, что Украина отменила визы для граждан Канады еще в 2005 году.

«За все это время Канада не предприняла никаких шагов навстречу Украине в вопросе упрощения визового режима. Визы для украинцев так и остается трудно получать, огромные очереди при том, что почти 4 процента населения Канады составляют этнические украинцы», - сказал О.Волошин.

В этих условиях, по его словам, МИД Украины удивляет, что канадским правительством не были предприняты никакие шаги для того, чтобы упростить процедуры получения виз, увеличить срок, на который выдаются визы и уменьшить перечень документов, которые требуются для получения визы.

«Конечно, все это нас побуждает к очень серьезному анализу эффективности наших отношений с Канадой в визовой сфере, мы будем продолжать переговоры с правительством этой страны», - сказал О.Волошин.

Он выразил надежду, что для Канады сегодняшнее заявление будет серьезным сигналом «о том, что мы отменяем визы не для тех стран, которые мы очень любим, а для тех стран в которые часто ездят украинцы».

О.Волошин отметил, что при всех колоссальных культурно-гуманитарных, экономических и других связях, которые Украина имеет с Канадой ситуация с визовой сферой вызывает обеспокоенность.

«Мы воспринимаем визовый диалог с любой страной как дорогу с двусторонним движением и просто так никаких подарков больше никто никому делать не будет, тем более в тех условиях, когда канадское правительство фактически отменило или упростило выдачу виз гражданам таких стран как Барбадос, Ботсвана, Бруней, Намибия. Вызывает серьезное удивление, чем руководствуются канадские должностные лица, определяя свои подходы к визовым отношениям с Украиной», - сказал он.