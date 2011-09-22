Оппозиция требует немедленной встречи с Януковичем: есть три вопроса

Фракции оппозиции требуют немедленной встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ для обсуждения трех неотложных вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил народный депутат от НУ-НС, лидер «Фронта Змін» Арсений ЯЦЕНЮК.

«Оппозиция требует немедленной встречи с Президентом Украины по трем вопросам внутриполитического кризиса в Украине», - сказал он.

В частности, по словам А.ЯЦЕНЮКА, оппозиция требует обсудить вопрос проведения парламентских выборов в 2012 году. «Мы требуем остановить попытки фальсификации избирательного закона, которые планирует сегодня Партия регионов, и переписывания закона под то, чтобы Президент получил большинство в следующей Верховной Раде», - сказал он.

Второй вопрос, сказал А.ЯЦЕНЮК, это подписание соглашения об ассоциации с ЕС. В частности, по словам А.ЯЦЕНЮКА, Президент совместно с правительством должны четко ответить, в какой форме будет подписано это соглашение.

И третий вопрос - это политическая ситуация в Украине. «Мы требуем четкого ответа на вопрос, когда и каким образом Президент декриминализирует уголовные статьи, по которым преследуются бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК заявил, что оппозиция требует допуска Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО к участию в выборах-2012.