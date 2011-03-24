Кивалов говорит, что судей будут набирать по конкурсу

28 марта Высшая квалификационная комиссия судей Украины планирует начать первый набор судей в соответствии с требованиями принятого в 2010 году Закона "О судоустроустройстве и статусе судей".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Сергея КИВАЛОВА.

«Таким образом, начиная с 28 марта, после объявления набора у всех, кто хочет стать судьей, будет порядка 30 дней для того, чтобы приехать в Высшую квалификационную комиссию судей Украины и подать документы для участия в наборе. Перечень необходимых документов содержится в статье 67 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", - пояснил С.КИВАЛОВ.

Также депутат сообщил, что Комиссия, проверив указанные кандидатами ведомости, примет решение о их допуске к прохождению следующего этапа набора - анонимного тестирования.

Отвечая на вопрос журналистов о механизме тестирования, С.КИВАЛОВ рассказал, что, каждый из кандидатов, участвующих в тестировании, получит тестовое задание из 100 вопросов по разным отраслям права с вариантами ответов, из которых правильным будет лишь один. После прохождения тестирования ВККСУ с учетом количества кандидатов, их оценок и количества вакантных должностей определит проходной бал на следующий этап набора - квалификационный экзамен. Экзамен же будет состоять из двух частей - тестирования и практического задания.

Все, кто сдаст квалификационный экзамен, в зависимости от результата, попадут в рейтинг кандидатов на должность судьи и будут зачислены в резерв.

В итоге, как только какая либо из прогнозируемых должностей станет реально вакантной, каждый из кандидатов, находящихся в рейтинге, сможет подать заявление на участие в конкурсе на конкретную должность. Выиграет конкурс тот, кто получил большее количество баллов при сдаче квалификационного экзамена.

«Система очень проста и прозрачна, позволяет отобрать среди кандидатов на должность судьи действительно лучших. Это именно то, к чему мы стремились, работая над проектом закона. А влияние знаменитого «человеческого фактора», как видите, сводится к минимуму», - резюмировал С.КИВАЛОВ.