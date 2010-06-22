Эксперт говорит, что указ президиума ВС СССР был лучше нового закона

Эксперты убеждены, что граждане могут только информировать органы власти о своих собраниях, а не спрашивать разрешения.

Об этом говорится в переданном УНИАН экспертном опросе, проведенном 21-22 июня Международным институтом демократий, относительно внесения необходимых изменений в законопроект "О порядке организации и проведения мирных мероприятий".

В опросе напоминается, что 3 июня Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона "О порядке организации и проведения мирных мероприятий" №2450, подготовленный Кабинетом министров Украины. Это событие сразу же вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Позже в Партии регионов заявили, что этот проект закона должен быть доработан в соответствии с европейскими нормами и стандартами.

Так, председатель Правления Центра политико-правовых реформ Игорь КОЛИУШКО считает, что самая печальная норма в этом законопроекте – это необходимость предупреждать органы исполнительной власти и местного самоуправления о проведении мероприятия за четыре дня. При этом он заметил, что редакция, в которой изложено такое обязательство, дает основания для ее разного толкования, в частности, на практике это может толковаться как разрешительная норма, а не уведомительная. «В соответствии с Основным Законом понятия «разрешение» на проведение митинга или демонстрации нет, есть только обязанность предупредить. Думаю, у привлеченных к разработке законопроекта специалистов хватит компетенции исправить эту неоднозначность», - сказал И.КОЛИУШКО.

В свою очередь член правления Института «Республика» Владимир ЧЕМЕРИС убежден, что парламент должен отклонить законопроект «О порядке организации и проведения мирных мероприятий» из-за ряда значительных недостатков.

Он высказал несколько замечаний к этому проекту закона. «Во-первых, должно быть четко прописано, что отсутствие сообщения не является основанием для ограничения права на собрание. Во-вторых, необходимо упростить процедуру подачи сообщения о проведении мероприятия. В-третьих, в законе должна быть закреплена ответственность представителей власти и правоохранительных органов за нарушения во время мирных собраний», - считает В.ЧЕМЕРИС.

Также, по его мнению, должны быть указаны сроки для обжалования судебных решений на запрет проведения мирных собраний, хотя это не является предметом данного законопроекта, а требует внесения изменений в Кодекс об административном судопроизводстве. Кроме того, эксперт считает необходимым внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые касаются статей, карающих за нарушение порядка проведения и организации мирных мероприятий.

«Таким образом, необходимо принять целый пакет документов, который бы регламентировал право граждан на проведение мирных собраний, его можно разработать на основе проекта Виктора МУСИЯКИ, который уже был внесен в Верховную Раду и получил положительный отзыв Венецианской комиссии. Данный же законопроект должен быть отклонен», - заявил В.ЧЕМЕРИС.

Заместитель председателя Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ) Григорий КАБАНЧЕНКО отметил, что нормы, предусмотренные законопроектом «О порядке организации и проведения мирных мероприятий», в случае их принятия практически сделают невозможным проведение мирных собраний, в том числе работу 130 тыс. профсоюзов, зарегистрированных в Украине.

Он напомнил, что до настоящего времени проведение мирных собраний регулировалось ст.39 Конституции Украины, указом Президиума Верховного Совета СССР от 1988 года в части, которая не противоречит Конституции, а также международными актами, которые ратифицировала Украина.

«И это было значительно лучше и понятнее, чем нормы данного законопроекта. Ведь эти нормы, в случае их принятия, практически сделают невозможным проведение мирных собраний, в связи с избыточной регламентацией и неконституционным расширением оснований, по которым может быть отказано или перенесено проведение мероприятия», - сказал Г.КАБАНЧЕНКО.

По его словам, от нововведений пострадают, фактически, все общественные объединения, политические партии и профсоюзные организации, поскольку закон предусматривает обязательство сообщать не только о намерении провести «уличную» акцию, но и любые собрания трудового коллектива или заседания уставного органа. Это сделает невозможной работу 130 тыс. профсоюзов, зарегистрированных в Украине, которым проводить свои заседания приходится чуть ли не ежедневно, убежден председатель НФПУ.

Кроме того, по его мнению, требует изменений норма законопроекта относительно ответственности «организаторов» акций. «При существующей редакции, она предусматривает, что их можно будет безосновательно (без вины) привлечь, как минимум, к материальной ответственности, если участниками собрания или другими лицами был причинен материальный ущерб. Следует понимать, что такими «другими лицами» могут быть как оппоненты, так и провокаторы. И это только наиболее значительные недостатки законопроекта. Поэтому он, однозначно, должен быть усовершенствован и не должен противоречить как предписаниям Конституции, так и международным стандартам по проведению мирных собраний», - убежден Г.КАБАНЧЕНКО.

В свою очередь директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Владимир ФЕСЕНКО считает, что власть и общественность должны найти компромисс по спорным положениям проекта закона "О порядке организации и проведения мирных мероприятий".

«Как свидетельствуют общественные дискуссии, наибольшую критику законопроекта "О порядке организации и проведения мирных мероприятий" вызывают нормы, которые касаются предварительной регистрации общественных актов, речь идет о заблаговременном сообщении о намерении провести собрание. Именно в этом должно быть найдено взаимопонимание и определенный компромисс. Шанс на это есть, дальше уже вопрос политической воли и открытости к диалогу сторон, принимающих участие в этом процессе», - сказал эксперт.

Он отметил, что излишне острое восприятие данного законопроекта обусловлено нынешним политическим контекстом. «Среди факторов, которые влияют на это, во-первых, жесткий конфликт между властью и оппозицией, а также между властью и общественными активистами. Во-вторых, большое количество других событий, которые вызвали резонанс в обществе, – Харьковские соглашения, противостояние под стенами Верховной Рады и дворцом «Украина». Такие ситуации порождают общую напряженность между властью и общественностью. Если бы закон принимали в прошлом году – критика была бы меньшей», - считает В.ФЕСЕНКО.

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО выразил обеспокоенность тем, что власть пытается внедрить нововведениями в законопроекте "О порядке организации и проведения мирных мероприятий" очень жесткие нормы, которые должны регулировать разрешение на проведение стихийных собраний и других собраний.

«Меня лично не устраивает отсутствие серьезной судебной апелляции в этом законопроекте. Вместе с тем больше всего тревожит то, что власть пытается внедрить этими нововведениями очень жесткие нормы, которые должны регулировать разрешение на проведение стихийных собраний и других собраний. Такого не было долгие годы! Если бы еще у нас была хорошо организована «германская система», или же Украина была государством с высоким уровнем политической культуры, то еще можно было бы вести речь о совершенстве отношений между властью и оппозицией. Однако, если в нынешних украинских реалиях возникает норма, которой все жестко регулируется, – это значит, что оппозиция в 80% случаев попадает в так называемый «нелегальный коридор». То есть, любые стихийные или подготовленные акции протеста легко могут быть объявлены незаконными», - сказал эксперт.

Эксперт Института внешней политики Дипломатической Академии при МИД Украины Александр ПАЛИЙ высказал ряд замечаний к проекту закона о проведении мирных мероприятий.

«Закон однозначно должен предусматривать возможность проведения спонтанных мероприятий без информирования органов власти. Что касается запланированных мероприятий – срок сообщения должен быть сокращен максимум до одних суток, для того чтобы эти мероприятия можно было организовать быстро и оперативно... В исключительных случаях должно быть предусмотрено проведение спонтанных мирных мероприятий без предупреждения власти, круг которых следует очертить в самом законе. Неоднозначность трактовки данной редакции законопроекта требует четкого уточнения, в каких именно исключительных случаях власть может запретить проведение массового мероприятия, например, во время стихийного бедствия или чрезвычайного положения и т.п. Таким образом, чиновник, который выносит подобное решение, не сможет делать этого по собственному усмотрению или по подсказке «сверху», - считает А.ПАЛИЙ.

Кроме того, по его мнению, нуждается в доработке норма о проведении мероприятий без согласия власти, которая в любом случае не может повлечь за собой ответственность для их участников. «Ответственность может быть предусмотрена только для организаторов, однако и она должна выражаться в штрафах или минимальном административном наказании, однако никак не в уголовной ответственности», - убежден А.ПАЛИЙ.

По мнению директора Международного института демократий Сергея ТАРАНА, положения законопроекта "О порядке организации и проведения мирных мероприятий" должны быть направлены в защиту государством права граждан на мирные собрания.

«В первую очередь, должна быть измененная философия данного нормативного акта. Закон должен быть не о том, как государство может ограничивать граждан в их праве на свободу мирных собраний, а о том, как государство это право защищает. Поэтому из данного законопроекта обязательно должна быть изъята норма об обязанности организаторов мирного собрания информировать органы власти о намерении провести такое мероприятие не позже, чем за четыре дня. По меньшей мере этот срок должен быть сокращен до одного дня. Но самое главное – иметь исключительно уведомительный характер - речь может речь идти исключительно о том, что организаторы доводят до сведения органов власти о проведении мероприятия. За государством не может закрепляться возможность ограничивать это право», - сказал С.ТАРАН.

Кроме того, по его мнению, должна быть отменена норма, согласно которой органы исполнительной власти имеют право сообщать организаторам и участникам мероприятия перечень мест, в которых проведение мирных собраний не допускается, поскольку это дает возможность для власти самовольно интерпретировать, где можно проводить собрание, а где – нет, провоцируя с гражданами судебную тяжбу, и, тем самым, срывая проведение мирных акций.