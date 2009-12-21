Яценюк: казначейство со 2-го числа не проплачивает ни одной гривни

Кандидат на пост президента Украины, народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что при нынешних экономических условиях страна обязана поддержать аграрный сектор, собственную перерабатывающую промышленность и торговлю.

Как передает корреспондент УНИАН, такую точку зрения кандидат в президенты выразил сегодня во время встречи с представителями торговой и производственных отраслей экономики, которая проводилась по инициативе Украинской торговой ассоциации в Киеве.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, только доступ к целевым экономически обоснованным средствам и кредитованию этих отраслей может положительно повлиять как на общее состояние экономики в целом, так и на развитие указанных отраслей.

«Страну потребления необходимо превратить в страну производства. Если этого не произойдет, Украину ожидает путь восточноевропейских стран – там практически перестали что-либо производить. Наша единственная задача – это строительство внутреннего рынка производства и выход на внешние рынки. При других обстоятельствах мы не будем иметь своей экономики», - подчеркнул кандидат в президенты.

А.ЯЦЕНЮК выразил убеждение, что на внешние рынки следует выходить именно с сельскохозяйственной продукцией.

«Украина может накормить пол-Европы. Сегодня, при минимальных вложениях в сельское хозяйство, мы можем собирать 70 млн. тонн зерна в год. В случае продовольственного кризиса мы накормим наших американских и европейских партнеров, в том числе - и россиян, только к этому надо быть готовыми», - сказал он.

При этом, кандидат в президенты предупредил о наличии острой экономической конкуренции со стороны европейских государств, которые, по его мнению, «будут выталкивать нас с аграрного рынка». Поэтому А.ЯЦЕНЮК подчеркнул необходимость создания государственного торгового органа, который будет «выгрызать каждый доллар» у европейских стран.

Также народный депутат акцентировал внимание на необходимости снятия моратория на землю. «Иностранные граждане не должны иметь права на покупку земли в Украине. Американцам все равно, сколько печатать денег. Земля сельхозназначения не должна подлежать продаже», - отметил кандидат.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, кредитование также требует фармацевтическая отрасль. «70% фармпродукциив Украине - иностранного производства», - сказал он.

Следующей задачей кандидат на пост Президента назвал необходимость формирования структуры для изучения потребления в Украине. По его словам, реальной статистики по этому вопросу не существует ни в одном государственном учреждении. А, следовательно, крайне тяжело планировать экономику.

«Необходимо возобновление действенного департамента внутренней торговли и создание четких правил его деятельности. Сегодня в Украине торговлей не занимается никто», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Говоря о важности торговли как сектора экономики, А.ЯЦЕНЮК напомнил, что «это не только около 33% ВВП, но и 5 млн. рабочих мест для граждан страны».

Кандидат в президенты подчеркнул, что торговля и производство находятся в единой экономической цепи, и их существование также невозможно без конечного потребителя. Однако, из-за потери покупательной способности граждан и из-за того, что Украина «села на инвестиционную иглу кредитов», происходит падение производства.

«По экономике Украины ударили 70 млрд. дол. потребительских кредитов. Если у потребителя нет покупательной способности, то с бизнесом происходит то же, что с госбюджетом. Бюджетная дыра в прошлом месяце составила 33 млрд. грн. и была скомпенсирована за счет одного источника – средств Международного валютного фонда. Денег в стране нет. Казначейство со 2-го числа не выплачивает ни одной гривни. Покупательная способность уничтожена. Экономика Украины не дает возможности обеспечить сегодня элементарные жизненные стандарты», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Еще одной причиной падения экономики А.ЯЦЕНЮК назвал рост валютного курса.

«Доллар ударил именно по вас (по торговой и производственных сферах экономики – УНИАН). Поскольку импортозамещения мы не провели. Импортная составляющая стала фактически вдвое дороже», - подчеркнул он.

По мнению кандидата в Президенты, усилия государства сегодня важно сосредоточить на поддержке предприятий отечественной розничной торговли, «ведь именно розничная торговля является ключевым элементом связи между потребителем и производителем, и может обеспечить поступление средств от потребителей продукции к производителям, а также положительно влияет на экономику Украины в качестве ее главного двигателя».

На встрече с кандидатом на пост президента А.ЯЦЕНЮКОМ торговлю и производителей представляли отраслевые ассоциации: «Союз производителей пищевой промышленности Украины», «Укролияпром», «Всеукраинская ассоциация пекарей», «Ассоциация предприятий бытовой техники и электроники», «Укрцукор», «Укртютюн», Украинская торгово-промышленная конфедерация, Киевская организация работодателей торговли и сервиса «КОРТС» и другие.