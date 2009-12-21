Яценюк: казначейство со 2-го числа не проплачивает ни одной гривни
"Торговлей не занимается никто"
Кандидат на пост президента Украины, народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что при нынешних экономических условиях страна обязана поддержать аграрный сектор, собственную перерабатывающую промышленность и торговлю.
Как передает корреспондент УНИАН, такую точку зрения кандидат в президенты выразил сегодня во время встречи с представителями торговой и производственных отраслей экономики, которая проводилась по инициативе Украинской торговой ассоциации в Киеве.
По мнению А.ЯЦЕНЮКА, только доступ к целевым экономически обоснованным средствам и кредитованию этих отраслей может положительно повлиять как на общее состояние экономики в целом, так и на развитие указанных отраслей.
«Страну потребления необходимо превратить в страну производства. Если этого не произойдет, Украину ожидает путь восточноевропейских стран – там практически перестали что-либо производить. Наша единственная задача – это строительство внутреннего рынка производства и выход на внешние рынки. При других обстоятельствах мы не будем иметь своей экономики», - подчеркнул кандидат в президенты.
А.ЯЦЕНЮК выразил убеждение, что на внешние рынки следует выходить именно с сельскохозяйственной продукцией.
«Украина может накормить пол-Европы. Сегодня, при минимальных вложениях в сельское хозяйство, мы можем собирать 70 млн. тонн зерна в год. В случае продовольственного кризиса мы накормим наших американских и европейских партнеров, в том числе - и россиян, только к этому надо быть готовыми», - сказал он.
При этом, кандидат в президенты предупредил о наличии острой экономической конкуренции со стороны европейских государств, которые, по его мнению, «будут выталкивать нас с аграрного рынка». Поэтому А.ЯЦЕНЮК подчеркнул необходимость создания государственного торгового органа, который будет «выгрызать каждый доллар» у европейских стран.
Также народный депутат акцентировал внимание на необходимости снятия моратория на землю. «Иностранные граждане не должны иметь права на покупку земли в Украине. Американцам все равно, сколько печатать денег. Земля сельхозназначения не должна подлежать продаже», - отметил кандидат.
По мнению А.ЯЦЕНЮКА, кредитование также требует фармацевтическая отрасль. «70% фармпродукциив Украине - иностранного производства», - сказал он.
Следующей задачей кандидат на пост Президента назвал необходимость формирования структуры для изучения потребления в Украине. По его словам, реальной статистики по этому вопросу не существует ни в одном государственном учреждении. А, следовательно, крайне тяжело планировать экономику.
«Необходимо возобновление действенного департамента внутренней торговли и создание четких правил его деятельности. Сегодня в Украине торговлей не занимается никто», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.
Говоря о важности торговли как сектора экономики, А.ЯЦЕНЮК напомнил, что «это не только около 33% ВВП, но и 5 млн. рабочих мест для граждан страны».
Кандидат в президенты подчеркнул, что торговля и производство находятся в единой экономической цепи, и их существование также невозможно без конечного потребителя. Однако, из-за потери покупательной способности граждан и из-за того, что Украина «села на инвестиционную иглу кредитов», происходит падение производства.
«По экономике Украины ударили 70 млрд. дол. потребительских кредитов. Если у потребителя нет покупательной способности, то с бизнесом происходит то же, что с госбюджетом. Бюджетная дыра в прошлом месяце составила 33 млрд. грн. и была скомпенсирована за счет одного источника – средств Международного валютного фонда. Денег в стране нет. Казначейство со 2-го числа не выплачивает ни одной гривни. Покупательная способность уничтожена. Экономика Украины не дает возможности обеспечить сегодня элементарные жизненные стандарты», - отметил А.ЯЦЕНЮК.
Еще одной причиной падения экономики А.ЯЦЕНЮК назвал рост валютного курса.
«Доллар ударил именно по вас (по торговой и производственных сферах экономики – УНИАН). Поскольку импортозамещения мы не провели. Импортная составляющая стала фактически вдвое дороже», - подчеркнул он.
По мнению кандидата в Президенты, усилия государства сегодня важно сосредоточить на поддержке предприятий отечественной розничной торговли, «ведь именно розничная торговля является ключевым элементом связи между потребителем и производителем, и может обеспечить поступление средств от потребителей продукции к производителям, а также положительно влияет на экономику Украины в качестве ее главного двигателя».
На встрече с кандидатом на пост президента А.ЯЦЕНЮКОМ торговлю и производителей представляли отраслевые ассоциации: «Союз производителей пищевой промышленности Украины», «Укролияпром», «Всеукраинская ассоциация пекарей», «Ассоциация предприятий бытовой техники и электроники», «Укрцукор», «Укртютюн», Украинская торгово-промышленная конфедерация, Киевская организация работодателей торговли и сервиса «КОРТС» и другие.