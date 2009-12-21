Гриценко возмущает, что максимальная пенсия превышает минимальную в 75 раз

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет о необходимости уравновесить пенсионную систему в Украине.

«Дисбаланс и несправедливость, существующие сейчас в пенсионной системе, недопустимы», - заявил А.ГРИЦЕНКО на пресс-конференции в Белой Церкви, сообщили УНИАН в пресс-службе кандидата.

Он сообщил, что сегодня в Украине максимальная пенсия превышает минимальную в 75 раз. “Такого у нас не было никогда, - сказал А.ГРИЦЕНКО. – Именно поэтому эту ситуацию нужно исправлять решительными шагами”.

Кандидат в президенты отметил, что максимальная пенсия не должна превышать минимальную более чем в 10 раз. “Несправедливо высокие пенсии должны быть снижены, а минимальные пенсии соответственно увеличены”, - считает он.

А.ГРИЦЕНКО напомнил, что в советское время минимальная пенсия составляла 70 рублей, а максимальная – 600.

“Предлагаю сегодня воспользоваться этим забытым опытом и уравновесить пенсионную систему. Ведь такое большое расслоение является недопустимым”, - резюмировал А.ГРИЦЕНКО.