Гриценко знает, что ПР и БЮТ подкупают избирателей свитерами и флешками

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО требует от правоохранительных органов принять меры по противодействию подкупу избирателей некоторыми политическими силами накануне празднования Нового года.

“Я требую от руководителей правоохранительных органов, Генпрокуратуры, СБУ, Министерства внутренних дел и Центризбиркома остановить предвыборную политическую коррупцию и подкуп избирателей, который уже начался”, - заявил А.ГРИЦЕНКО на пресс-конференции в Белой Церкви, сообщили УНИАН в пресс-службе кандидата.

Он напомнил, что еще две недели назад обращался в правоохранительные органы с информацией о закупленных на миллионы гривень промышленных и продуктовых товарах с целью подкупа избирателей.

“Я настаивал на проведении профилактических предупредительных действий. Не услышали, процесс подкупа избирателей уже начался”, - отметил кандидат в президенты.

По словам А.ГРИЦЕНКО, “в ряде областей, в частности в Черниговской, штабы и партийные ячейки двух наиболее влиятельных политических сил – Партии регионов и БЮТ – уже начали массово покупать избирателей”.

“Во время массовых мероприятий, общения с избирателями раздают свитера, футболки, зонтики, флешки и продуктовые наборы. В образовательные заведения и больницы завозится медицинское оборудование. Речь идет о 50 тысячах и больше таких пакетов на каждую область. То есть, в масштабах страны можно говорить о миллионах таких подарков, а это – миллиарды гривень”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он требует от правоохранительных органов принять безотлагательные меры для противодействия политической коррупции и подкупу.

“Региональные представительства правоохранительных органов имеют все необходимые рычаги контроля и влияния, возможности привлечения к судебной административной ответственности”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

В случае, если штабы кандидатов не прекратят подкуп избирателей, А.ГРИЦЕНКО считает необходимым поставить вопрос о снятии их с избирательной гонки.

“Это не шутка. Есть закон, и если его нарушает кандидат на пост Президента, вместо кресла главы государства он должен сесть за решетку. На выборах все должны иметь равные условия. Нужно убеждать не свитерами или гречкой, а предвыборными программами и своими делами”, - убежден кандидат в президенты.

Относительно денег, на которые покупаются “подарки”, А.ГРИЦЕНКО советует правоохранительным органам проверить их происхождение.

“Если товары закупаются из партийных средств, нужно выяснить через Минюст, кто и каким образом финансирует партию. Если к приобретению товаров привлекается частный бизнес, нужно проверить через налоговую, имеет ли достаточно прибылей этот бизнес и платит ли налоги. Необходимо, наконец, поставить заслон политической коррупции”, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.