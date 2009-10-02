Чем угрожает Украине полгода отсутствия министра иностранных дел

Первый заместитель секретаря СНБО, экс-министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО считает нонсенсом длительное отсутствие в Украине руководителя МИД.

Об этом В.ОРГЫЗКО сказал в интервью газете “Україна молода” (№182 от 2 октября).

“Как дипломат-профессионал скажу, что продолжительное отсутствие министра иностранных дел - это нонсенс. Его может не быть две недели, месяц, но не полгода!», - заявил он.

По словам В.ОГРЫЗКО, в кабинетах министров разных государств существуют различные перечни должностей, но в каждом правительстве есть министры иностранных дел и обороны. Он отметил, что это ключевые должности, без которых не функционирует государственная система. В.ОГРЫЗКО напомнил, что Президент Украины внес в Верховную Раду представление на нового министра иностранных дел еще весной, “а на календаре уже начало октября”.

В.ОГРЫЗКО считает, что ответственность украинского политика должна проявляться в конкретных действиях. “Если у нас сложилась ситуация, что мы полгода не имеем двух министров, то нужно делать вывод: кому-то выгодно, чтобы эта система не работала”, - добавил он.

На вопрос, насколько статус и.о. министра иностранных дел отражается на работе украинской дипломатии, В.ОГРЫЗКО ответил, что с формальной точки зрения, если и.о. министра принимает участие в конференции или переговорах, то все это принимается. “Но дипломатия - настолько тонкая вещь, она настолько построена на символах, что здесь очень остро появляется вопрос паритетности», - добавил он.

По словам В.ОГРЫЗКО, в истории бывали случаи, когда возникали крупные дипломатические скандалы только из-за того, что кто-то посчитал, будто его неправильно посадили за стол во время официального обеда. Он отметил, что вопросы уровня и уважения к статусу являются очень важными в дипломатии. «Поэтому человеку, который не в полной мере появляется в этом качестве, действительно некомфортно во время проведения каких-то мероприятий», - сказал В.ОГРЫЗКО.