Как сделать так, чтобы депутаты не «включали режим Бога» - эксперты

Эксперты считают, что в Украине вряд ли возможно ввести выборы в парламент по открытым спискам в ближайшее время. Об этом они заявили Центру политического консалтинга, который обратился к политическим экспертам и аналитикам с просьбой прокомментировать намерение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на следующей пленарной неделе (14-17 апреля) внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект об изменениях избирательной системы. Сутью изменений являются открытые списки, о введении которых уже длительное время продолжается дискуссия как среди депутатского корпуса, так и среди более широкого круга общественности.

Президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ убежден, что избирательную систему нужно менять, потому что нынешняя избирательная система в Украине "приводит к тому, что партии превращаются в замкнутые клановые группировки, в которых лидеры и узкий круг определяют порядок в списке. Во-вторых, это приводит к тому, что парламент работает в заполитизированном режиме".

Однако он отмечает, что "мы несколько лукавим, когда говорим об открытых списках. Открытые списки – это достаточно сложная избирательная система. Она предусматривает предоставление преференций отдельным кандидатам, то есть именно избиратель определяет порядок расположения кандидатов в списке, а затем по сложной системе учитывается, что кто-то был пятым, а другой - первый в списке. В другом варианте при условии открытых списков избиратель сам может вносить кандидатуру. Это достаточно сложная система и вряд ли нам удастся ввести ее в ближайшее время".

По мнению И.ЖДАНОВА, первым шагом на пути к изменению избирательной системы необходимо ввести систему региональных списков, когда партия выдвигает общенациональную пятерку кандидатов и по определенным многомандатным округам выдвигает региональный список, за который и голосуют граждане. Таким образом они понимают, кто от определенного региона представляет партию в Верховной Раде. По мнению эксперта, "в таких условиях усилится связь избирателей и народных депутатов. Поэтому нужно говорить о региональных, а не открытых списках, потому что они уже стали штампом, а никто в этом не хочет разбираться".

Директор Центра «Третий сектор» Андрей ЗОЛОТАРЁВ также считает, что «изменения по совершенствованию избирательной системы уже давно назрели. Оказалось, что политические партии на самом деле являются политическими отделами организованных политических группировок, которые заседают в Верховной Раде. Именно поэтому ВР занимается чем угодно, но не качественным законотворчеством. Из-за этого крайне неотложным является вопрос качественного улучшения отбора в парламент. Программа минимум – это открытые списки, но в украинских условиях это очень сложно, потому что если в ВР 450 депутатов, то можно только представить, какие будут простыни с фамилиями кандидатов в народные избранники".

На его взгляд, необходимо обновить мажоритарную избирательную систему, но с выдвиганием кандидатов лишь от политических партий, и жестко зафиксировать партийное представительство в ВР. "Именно так можно было бы смягчить диктат партийных бонз и сделать так, чтобы депутаты, попадая в парламент, не «включали режим Бога» и забывали, что у них есть избиратели, а все же оглядывались на интересы тех, кто их направил в ВР", - говорит А.ЗОЛОТАРЁВ.

"Фактически на сегодняшний день президентская сторона определила свои намерения – это одновременное переизбрание ВР и Президента, но другая сторона, а я думаю, что БЮТ пойдет на компромиссный договор с ПР, будет пытаться протолкнуть избрание Президента в стенах Верховной Рады. Именно поэтому, если заниматься серьезно этим вопросом, то начинать нужно с правил игры, а ими является избирательное законодательство, которое давно уже не отвечает реалиям, которыми живет страна", - отмечает эксперт.

Директор Социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО также отмечает, что "изменения в избирательное законодательство нужно вносить. Если, например, будет принято политическое решение о выборах в местные органы власти, тогда нужно вносить изменения в части открытых списков. А остальное - это очень проблематично. Если речь идет только о президентских выборах или досрочных парламентских, то я не думаю, что эти изменения сейчас нужны. Тем более, что инициатор этих изменений (В.ЮЩЕНКО) сам вне парламентской политики, то это будет вызывать у парламентариев сомнения в искренности. То есть, если бы этот законопроект был от парламентских фракций, у него было бы больше шансов, чем от Президента. Это нужно было делать три года назад, а не сейчас».

Директор политических программ Центра политического консалтинга Олег ПРОЦЕНКО считает, что сама идея открытых списков – вещь хорошая и необходимая. "Она является логическим продолжением развития всей представительской демократии, которая сегодня чем дальше, тем больше сбивается на окольные пути".

По его словам, "за пять лет мы вдохнули жизнь в политические партии, но выдохнули полным отсутствием связи между народным депутатом и избирателями. Чего греха таить, с одной стороны, сама общественность хорошо знает, что кум, брат и сват, секретарь, водитель и охранник – вот истинное воплощение нынешней украинской пропорциональной системы. С другой стороны, введение такой системы – процесс чрезвычайно сложный и многосложный. На самом деле сегодня существует скорее миф об открытых списках и использовании их как PR-инструмента, чем реальная возможность реализовать соответствующие изменения к избирательному законодательству".

Кроме того, говорит О.ПРОЦЕНКО, конкретные шансы на ближайшее будущее уменьшаются именно потому, что будет инициировать изменения Президент. "То, как парламентарии восприняли его изменения к Конституции, свидетельствует, что уважения и серьезного диалога нечего ожидать. Поэтому воз и дальше будет оставаться на месте".

Директор политико-правовых программ Центра им. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО говорит: «Если в целом говорить о состоянии избирательной системы и перспективах ее реформирования, то очевидными выглядят две вещи: необходимость усилить влияние избирателей на состав избирательных списков (с этой целью вводятся так называемые открытые списки), а также усиление регионального представительства в Верховной Раде. Если этот законопроект преследует такие цели, тогда его можно оценивать положительно".

По его словам, проблемы возникают только в том, что на данный момент в парламенте уже зарегистрировано несколько законопроектов по аналогичной тематике, которые предлагают разные варианты реформирования избирательной системы с региональными списками, с преференциями, с закреплением депутатов национального списка за регионами и т.д.

В то же время Ю.ЯКИМЕНКО подчеркивает, что "любые изменения в избирательное законодательство желательно вносить не накануне и не в связи с возможными выборами, поскольку такая инициатива априори выглядит как политически конъюнктурная и не позволяет подготовиться к этим выборам. Для новой системы выборов и новой системы подсчета голосов нужно переучивать работников избирательных комиссий всех уровней, а они могут оказаться просто неготовыми к проведению выборов в сжатые сроки по новому законодательству".

Поэтому, по его мнению, "сами по себе инициативы, направленные на реформирование избирательной системы, являются позитивными, однако возможность их реализации и применения в случае принятия соответствующего закона может действительно вызывать проблемы. Из-за этого нужно разводить вопросы сроков выборов и реформирования избирательного законодательства".