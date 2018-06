Послы ЕС одобрили продление запрета на инвестиции в Крым - журналист

Послы ЕС согласовали продление на год санкций на инвестиции в Крым. Об этом на своей странице в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС согласовали продление санкций против Крыма еще на 1 год. Главы МИД должны утвердить это решение 19 июня", - написал он.

