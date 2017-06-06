Послы ЕС одобрили продление запрета на инвестиции в Крым - журналист

15:59, 06 июня 2017
Политика
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Главы МИД стран ЕС должны утвердить это решение 19 июня.

Запрет на инвестиции в Крым могут продлить на год / Wikimapia

Послы ЕС согласовали продление на год санкций на инвестиции в Крым. Об этом на своей странице в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Послы ЕС согласовали продление санкций против Крыма еще на 1 год. Главы МИД должны утвердить это решение 19 июня", - написал он.

Как сообщал УНИАН, США ввели новые санкции против России.

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Теги: #санкции по Крыму#европейские санкции