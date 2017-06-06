Послы ЕС одобрили продление запрета на инвестиции в Крым - журналист
15:59, 06 июня 2017Политика
1437 0
Главы МИД стран ЕС должны утвердить это решение 19 июня.
Запрет на инвестиции в Крым могут продлить на год / Wikimapia
Послы ЕС согласовали продление на год санкций на инвестиции в Крым. Об этом на своей странице в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Читайте такжеВ Минобороны отреагировали на внезапную проверку боеготовности армии РФ на границах с Украиной
"Послы ЕС согласовали продление санкций против Крыма еще на 1 год. Главы МИД должны утвердить это решение 19 июня", - написал он.
Eu ambs have decided to prolong EU's investment ban on #Crimea by 1 year. To be confirmed by foreign ministers on 19 June. #Ukraine#Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 6 июня 2017 г.
Как сообщал УНИАН, США ввели новые санкции против России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter