Омелян: Украина восстановит авиасообщение с РФ только после возвращения Кубани

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал возврат Кубани, Крыма и восточных регионов условием восстановления авиасообщения между Украиной и РФ.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Так, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-либо подвижки в плане восстановления авиасообщения между Украиной и Россией Владимир Омелян заявил: "Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время".

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Также он заявил, что Мининфраструктуры и Госавиаслужба со своей стороны сделали все возможное для того, чтобы взыскать штрафы с российских авиакомпаний за полеты в аннексированный Крым.

"Все суды, которые можно было выиграть, мы выиграли. Далее это компетенция Минюста - подать общий иск от Украины к государству-агрессору России", - сказал Омелян.

Также глава Мининфраструктуры отметил, что "пока что нет достаточно четких результатов, чтобы говорить о какой-то победе" в вопросе введения санкций в отношение российских авиакомпаний за полеты в аннексированный Крым с помощью Международной организации гражданской авиации ИКАО.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября 2015 года Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны принял решение запретить полеты российских авиакомпаний. Запрет начал действовать с 25 октября.

Основанием для такого решения стали многократные нарушения российскими авиаперевозчиками запрета на полеты в оккупированный Крым.

В ответ Российская Федерация в качестве «зеркальной меры» ввела с 25 октября запрет на полеты украинских авиакомпаний в города Российской Федерации.

Также, с 26 ноября 2015 года вступил в действие введенный Кабинетом министров Украины в рамках реализации санкций против страны-агрессора запрет на осуществление транзитных полетов для всех российских авиакомпаний через территорию Украины.