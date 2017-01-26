Украина должна иметь право голоса в соглашении между США и Россией - МИД

Об этом в интервью Reuters заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает ТСН.

По ее словам, Украина обеспокоена тем, что президент США Дональд Трамп устранит Киев от любых мирных переговоров, которыми он пытается улучшить отношения с Москвой.

Читайте такжеМИД о словах Ле Пен относительно Крыма: они являются ничтожными с исторической и правовой точек зрения

"Поскольку мы говорим о будущем нашей страны, мы не хотим быть исключены из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим принимать в этом участие", - сказала заместитель министра.

Елена Зеркаль отметила, что не верит больше в джентльменские соглашения, напомнив, что аннексией Крыма Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Украина, Беларусь и Казахстан отказались от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности.

Зеркаль повторила призыв президента Украины Петра Порошенко к Западу поддерживать санкции, введенные против России в 2014 году за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на Донбассе.

"Это единственный инструмент, который мы все имеем, чтобы предотвратить в дальнейшем проявления агрессии Путина", - сказала она.