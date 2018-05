РФ продолжает врать про свою роль на Донбассе и играть роль жертвы – миссия США при ОБСЕ

Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в ходе обсуждения ситуации в Украине заявил представитель США, говорится в твиттере американского представительства при ОБСЕ.

«Москва продолжает вооружать, обучать и сражаться бок о бок с сепаратистами на востоке Украины. Непосредственное участие россиян в украинском конфликте продолжается до сегодняшнего дня. Санкции, введенные против России за агрессию на востоке Украины остаются (в действия – ред.), пока Россия полностью не реализует обязательства по Минским договоренностям», – говорится в сообщении.

Сообщается, что Россия снова стремится играть роль жертвы, перекладывая вину на Киев за конфликт в Украине, который она начала и продолжает питать.

При этом отмечается, что миссия наблюдателей в декабре сообщила о высоком количестве карет скорой помощи и похоронных транспортных средств с телами российских военных.

Поверенная в делах американской миссии Кейт Бирнс заявила, что с начала конфликта, в целом ограничения в работе СММ ОБСЕ гораздо больше накладывались на территории, которую контролируют сепаратисты.

«Российско-сепаратистские силы должны говорить правду о фактическом арсенале, учесть новый график для вывода оружия от линии разграничения в рамках существующих соглашений», – говорится в сообщении миссии.

