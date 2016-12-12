"Ответила на все вопросы": в СБУ рассказали детали допроса Савченко о тайной поездке в Минск

Об этом заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, сообщает 112.ua.

По его словам, Савченко с пониманием отнеслась к вызову на допрос и предоставила ответы на все вопросы следователей.

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"Были к ней вопросы об основаниях и деталях разговоров, которые происходили, относительно присутствия во время разговоров представителей российских спецслужб и так далее. На самом деле, у наших следователей было много вопросов. До этого, назовем его инцидентом, у нас было нормальное сотрудничество с Савченко, ранее мы с ней общались. Почему так произошло, что она заранее не сообщила именно СБУ об этой поездке, здесь есть несколько причин, но, в принципе, Надя ответила на все вопросы, которые задавали ей следователи. Хотел бы отметить, что если говорить о формальной стороне, то конечно она не обязана информировать СБУ о своих поездках. Но в рамках обмена и освобождения заложников, который находится на серьезном контроле руководства государства, нам хотелось бы, чтобы наша служба понимала, о чем должна быть речь, если кто-то намерен обсуждать такие вопросы с представителями так называемых "ДНР", "ЛНР". Это было бы нормальное сотрудничество, была бы нормальная беседа, которая принесла бы какую-то пользу. Пока мы не можем говорить о рисках тех договоренностей, которые были достигнуты... Допрос длился не очень долго, на все вопросы она ответила быстро. Недоразумений не было", - заверили в СБУ.

Напомним, по данным ряда СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.