БЮТ готов создать коалицию с Партией регионов

Фракция Блока Юлии Тимошенко готова к созданию коалиции с фракцией Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, на сегодня для БЮТ важно сформировать в Верховной Раде коалицию в составе как минимум 300 народных депутатов.

«Это ни для кого не секрет, что БЮТ предлагает и Партии регионов, и другим политическим силам сделать единую коалицию. Не является преступлением то, что в период кризиса мы пытаемся привлечь все политические силы к единению», - сказал он.

При этом В.ПИСАРЕНКО добавил, что БЮТ «готов к коалиции, в том числе и с Партией регионов».