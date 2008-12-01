Симоненко подозревает, что НУ-НС и ПР сошлись на Плюще

Фракция Коммунистической партии Украины не поддержит кандидатуру Ивана ПЛЮЩА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) на должность председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

По его словам, сегодня в парламенте пытаются договориться между собой представители «мощного капитала».

Лидер КПУ высказал мнение, что выдвижение кандидатуры И.ПЛЮЩА может свидетельствовать о том, что достигнута договоренность о совместном голосовании между фракцией Партии регионов и фракцией НУ-НС.

Говоря о возможности создания коалиции в парламенте и вхождении в нее фракции КПУ, П.СИМОНЕНКО отметил, что «мы никогда не будем в коалиции, где есть представители политических сил националистической направленности».

Как сообщал УНИАН, фракция НУ-НС приняла решение выдвинуть на должность председателя ВР кандидатуру И.ПЛЮЩА. Также на должность спикера рассматриваются кандидатуры Владимира ЛИТВИНА (Блок Литвина), Александра ЛАВРИНОВИЧА (Партия регионов), Адама МАРТЫНЮКА (КПУ) и Арсения ЯЦЕНЮКА (НУ-НС).