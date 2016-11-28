Янукович признал: "Беркут" превысил полномочия при разгоне Майдана

Обэтом он заявил во время видеодопроса в Ростовском суде.

"Беркут" превысил свои полномочия, но это мое мнение. Но это должно было быть расследовано", - заявил Янукович.

Читайте такжеВидеодопрос Януковича: экс-президент-беглец схватился за сердце, когда у него спросили адрес проживанияТакже во время видеодопроса Янукович с листика читал об "ультраправых и олигархических партиях", которые устраивали массовые расстрелы на Майдане.

Как сообщал УНИАН, Святошинский райсуд Киева допрашивает Януковича в качестве свидетеля по делу пятерых бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.