Янукович признал: "Беркут" превысил полномочия при разгоне Майдана
14:35, 28 ноября 2016Политика
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Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что "Беркут" превысил полномочия при разгоне активистов Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года.
Янукович-беглец оценил действия "Беркута" / Фото УНИАН
Обэтом он заявил во время видеодопроса в Ростовском суде.
"Беркут" превысил свои полномочия, но это мое мнение. Но это должно было быть расследовано", - заявил Янукович.
Читайте такжеВидеодопрос Януковича: экс-президент-беглец схватился за сердце, когда у него спросили адрес проживанияТакже во время видеодопроса Янукович с листика читал об "ультраправых и олигархических партиях", которые устраивали массовые расстрелы на Майдане.
Как сообщал УНИАН, Святошинский райсуд Киева допрашивает Януковича в качестве свидетеля по делу пятерых бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.
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