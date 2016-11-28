Янукович о подписании ЗСТ с Евросоюзом: мы не олимпийские чемпионы, чтобы сесть на шпагат

Виктор Янукович утверждает, что хотел рассматривать вопрос о зоне свободной торговли с Евросоюзом, которую предусматривает Соглашение об ассоциации, "в треугольнике", вероятно, при участии представителей России и ЕС. Об этом бывший президент Украины заявил во время допроса по делу экс-"беркутовцев".

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"Если Россия не учтет наши интересы во время подписания ЗСТ с ЕС, мы сядем на шпагат... Но мы не олимпийские чемпионы, чтобы сесть на шпагат", - заявил Янукович.

При этом Янукович рассказал, что хотел бы вписать интересы Украины в соглашение о ЗСТ между РФ и ЕС, а если бы Украина ранее подписала соглашение с ЕС, то этого бы не удалось.

Янукович также говорит, что хотел бы рассматривать вопрос ЗСТ "в треугольнике".

Также он снова начал рассказывать о сумасшедших убытках, которые получила украинская экономика от ЗСТ с ЕС, жалуясь на неконкурентоспособность украинских товаров.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС вступило в силу с 1 января 2016 года.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Против проголосовали 61% участников референдума, за – более 38%. Явка составила 32,28%.

Еврокомиссия и Украина ожидают от правительства Нидерландов предложений о дальнейших действиях после референдума о Соглашении об ассоциации Украина-ЕС. В то же время 22 сентября Рютте заявил, что его страна может не ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части внедрения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

При этом он выразил определенный оптимизм, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли может оставаться в силе и без Нидерландов, распространяясь на другие 27 стран-членов Европейского Союза и Украины.

Как известно массовые студенческие протесты на Майдане в ноябре 2014 года активизировались после того, как на тот момент президент Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.