В ЕС обещают ускорить предоставление Украине дополнительных торговых преференций

Европейский парламент и Совет ЕС ускорят предоставление Украине дополнительных торговых преференций, предусматривающих увеличение квот на беспошлинный ввоз ряда украинских товаров.

Читайте такжеПочти 300 украинских предприятий уже имеют право экспортировать продукцию в ЕС

Об этом сообщил торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

«Подтверждено, что Европарламент и Совет ЕС ускорят принятие Регламента о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций», - говорится в сообщении.

Кроме того, Микольская отметила, что европейская сторона готова ускорить заключение соглашений ACCA, которые предусматривают признание ЕС украинских сертификатов по ряду товаров. При этом в ЕС высоко оценили выполнение Украиной обязательств по имплементации Соглашения об ассоциации, а также сообщили о заинтересованности европейского бизнеса в увеличении инвестиций в Украину.

Как сообщал УНИАН, в октябре ЕС выступил с предложением расширить квоты на экспорт украинского зерна, томатов, меда, удобрений, обуви, электрооборудования и металлопродукции.

По словам еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем, квоты будут увеличены сроком на три года. Однако это решение в комплексе должен утвердить Европарламент, а также государства-члены ЕС.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января текущего года. Экспорт украинских товаров в Евросоюз в январе-июле 2016 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,5 млрд долл.