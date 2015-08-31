СБУ запретила въезд в Украину Михалкову, Газманову и Пьехе (полный список)

13:45, 31 августа 2015
Политика
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Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на территорию страны 16 деятелям культуры и СМИ.

СБУ объявила Михалкова персоной нон-грата / Фото УНИАН

Об этом пресс-служба СБУ заявила в ответ на запрос "Апострофа".

В частности, персонами нон грата в Украине объявлены российские публицисты Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров и Михаил Хазин.

Кроме того, в списке 13 деятелей искусства: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье, Станислав Пьеха (Стас Пьеха) и Никита Михалков.

"Въезд на территорию Украины запрещен органами СБУ в соответствии с требованиями действующего законодательства и в интересах обеспечения государственной безопасности", — отмечается в сообщении.

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