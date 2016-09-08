Кабмин направил в Раду законопроект об ограничении доступа в Украину антиукраинских книг из РФ

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко отметил, что проект закона является предметом консенсуса в вопросе защиты книжного рынка от подрывной продукции, ведь обсуждался с издателями и согласован ключевыми министерствами и ведомствами.

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«Важны несколько составляющих этого законопроекта. Во-первых, мы выходим на защиту авторского права. После принятия закона, когда Госкомтелерадио будет рассматривать книги происхождением из страны агрессора, распространитель должен подтвердить право от автора на распространение этой продукции. Во-вторых, общественный экспертный совет, который будет предоставлять разрешения, будет ограничен сроком в 10 дней. За это время он должен либо дать разрешение, либо обоснованно отказать. И в-третьих, мы берем, по сути, те тезисы, которые применяются в отношении кино – где есть антиукраинский и антигосударственный смысл, разжигание межнациональной розни – то такая продукция запрещается»,- сказал Вячеслав Кириленко.

Вице-премьер-министр напомнил, что во время последнего «Книжного Арсенала», там совершенно легально распространялись книги Дугина, которые содержат антиукраинское содержание. Это произошло из-за того, что нет ограничения на ввоз книг антигосударственного содержания.

«Хочу подчеркнуть, что разрешения будут применяться только для книг происхождением из страны-агрессора – ни для одной другой страны такая процедура не будет действовать. Также под разрешительную процедуру не будут попадать русскоязычные книги, которые изготовлены в Украине», - заявил Вячеслав Кириленко.

Законопроект предусматривает внесение изменений в три закона Украины: «О печатных средствах массовой информации», «Об издательском деле», «О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности».