Кабмин подготовил законопроект о запрете пропагандистских книг из России - Кириленко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил в ходе торжественного открытия в столице Киевской книжной выставки-ярмарки ко Дню знаний.

"Мы должны выставить заслон, препятствие законодательного характера той пропагандистской продукции, которая идет из страны-агрессора. Это и теперь продолжает иметь место", - сказал он.

Вице-премьер-министр сообщил, что в Кабинете министров уже подготовлен соответствующий законопроект, который в ближайшее время будет рассмотрен на заседании правительства.

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"Решение правительства будет в сентябре, и после этого мы сразу его внесем в парламент", - добавил он.

Кириленко подчеркнул, что этот правительственный законопроект "четко выставляет препятствие на пути российской книги, которая имеет пропагандистский характер, не интеллектуальный, не научный, то есть те книги, которые не признают украинского государства, не дают украинскому народу вообще права на мнение, на существование".

Как сообщал УНИАН, в мае Кириленко сообщил, что разработан законопроект по ограничению доступа российских книг антиукраинского содержания в Украину. По его словам, документом, в частности, предусматривалось создание общественного экспертного совета при Госкомтелерадио, который бы предоставлял разрешения на ввоз всех книг происхождением из РФ.