Кремль до завершения выборов в США "не ориентируется" на разговоры Трампа о признании аннексии Крыма
В Кремле заявили, что "не ориентируются" на разговоры кандидата в президенты США Дональда Трампа о признании аннексии Крыма в случае его избрания на пост главы США, поскольку "главное - что будет говорить избранный президент".
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«Мы ориентируемся не на заявления кандидатов, а ориентируемся на заявления президента США. Главное - что будет говорить избранный президент», - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать высказывание кандидата в президента США Дональда Трампа о возможном рассмотрении вопроса о признании аннексии Крыма в случае своего избрания.
Кроме этого, Песков отметил, что Кремль, безусловно, следит за ходом избирательной кампании в США и фиксирует заявления кандидатов.
По его словам, тема России и лично президента РФ стала ежедневно присутствовать в ходе избирательной кампании США.
При этом Песков отметил: в России надеются, что после завершения избирательной кампании будет выражена политическая воля к выстраиванию двухсторонних отношений.
Ранее Трамп заявил, что в случае своей победы намерен установить «очень хорошие» отношения с Россией. При этом он высказал мнение, что Владимир Путин в России является лучшим лидером, чем Барак Обама в США.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.
Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% якобы высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.