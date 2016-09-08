Путин "больший лидер", чем Обама – Трамп

Кандидат в президенты США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин является "большим лидером, чем Барак Обама. Об этом он сказал во время форума по вопросам безопасности на телеканале MSNBC 8 сентября, сообщает Deutsche Welle.

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Трамп указал, что очень уважает жителей России и хотел бы иметь "прекрасные отношения" с Путиным.

"Думаю, что я с ним полажу. Он лидер. Больший лидер, чем был лидером наш президент", - заявил Трамп. Также он считает, что Путин "держит страну под очень строгим контролем".

В то же время кандидат от республиканцев отметил, что политическая система, которая существует в России, ему не нравится.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая также принимала участие в форуме, заявила, что в случае ее избрания председателем страны, США не будут отправлять сухопутные войска на Ближний Восток для борьбы с террористическими группировками.

"Мы больше никогда снова не отправим наземные войска в Ирак", - подчеркнула Клинтон.

Она также исключила отправку сухопутных войск в Сирию за ее руководства. Таким образом, она намерена продолжить политику Барака Обамы, который также исключает подобные планы.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил, что жителям оккупированного Крыма Россия больше нравится. Также он заявлял, что готов рассмотреть признание оккупированного Крыма российской территорией.