ЕС продлит еще на полгода санкции против России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщили в Совете ЕС.

«COREPER (Комитет постоянных представителей) подтвердил намерение Совета продлить на шесть месяцев применение предупредительных мер за действия, направленные против украинской территориальной целостности, суверенитета и независимости (до 15 марта)», - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что санкции касаются замораживания активов и запрета на въезд в ЕС для 146 человек и 37 компаний.

Это решение должно быть формально утверждено Советом ЕС.

«Ожидается, что это было сделано письменной процедурой. Дата еще не определена, но законодательный акт должен быть принят до 15 сентября», - уточнили в Совете.

Читайте такжеЕС завтра решит судьбу санкций против сторонников оккупантов Крыма и Донбасса (исправлено)

Решение также должно быть опубликовано в Официальном журнале.

Как сообщал УНИАН, 9 марта Евросоюз продлил еще на полгода санкции, примененные 17 марта 2014 года Советом ЕС к физическим и юридическим лицам за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Среди них - так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, другие так называемые должностные лица Крыма и Севастополя, лидеры террористов Денис Пушилин, Андрей Пургин, Александр Бородай, Арсений Павлов (Моторола) и Игорь Гиркин, экс-народный депутат Олег Царев. Всего в списке 146 человек.

Среди компаний – порты Феодосии, Севастополя, Керчи, так называемая «народная милиция Донбасса», санаторий «Нижняя Ореанда», национальное производственно-аграрное объединение «Массандра», Национальный институт винограда и вина «Магарач» и Российский национальный коммерческий банк. Всего в списке 37 компании.