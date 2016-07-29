Тука прокомментировал включение оккупированного Крыма в российский округ: это нокдаун для "местной элиты"

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает "5 канал".

"Для нас это (отмена "Крымского федерального округа" - ред.), на мой взгляд, вряд ли какие-то радикальные изменения происходят. Это, во-первых, огромный нокдаун, если не нокаут, к так называемой "местной элите", которая предав, надеялась получить контроль над полуостровом и не просто контроль, а, скажем так, возможность общаться с первыми лицами Федерации. Сейчас четко дали понять, что ваше время истекло, вы такие же, как остальные, ничего в вас особенного нет", – сказал он.

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"Я честно говоря ожидаю, что в ближайшее время начнется достаточно массированная интенсивная замена тех предателей на возможно даже профессиональных работников различных российских спецслужб", – отметил Тука.

Как сообщал УНИАН, 28 июля президент РФ Владимир Путин присоединил оккупированный Крым к Южному федеральному округу, таким образом ликвидировав "Крымский федеральный округ". Теперь в Южный федеральный округ входят Республика Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, оккупированный Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, оккупированный Севастополь. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

"Крымский федеральный округ" Россия создала после того, как аннексировала украинский Крым в марте 2014 года.