Включение Крыма в состав округа РФ: МИД направил России ноту, назвал решение ничтожным

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи включением временно оккупированных Российской Федерацией территорий Автономной Республики Крым и г. Севастополь в состав Южного федерального округа.

Это решение является ничтожным и не создает никаких правовых последствий, не влияет на статус Автономной Республики Крым и г. Севастополь и международно признанных границ Украины», - отмечается в заявлении.

В МИД Украины в очередной раз подчеркнули, что «государство-оккупант продолжает демонстративно пренебрегать Уставом ООН, Резолюцией ГА ООН А/RES/68/262 «Территориальная целостность Украины», Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 года, Меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия 1994 года, своими обязательствами по Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 1997 года и другими нормами международного права».

МИД в очередной раз призывает Российскую Федерацию вернуться к выполнению своих международных обязательств, прекратить агрессию и незаконную оккупацию части суверенной территории Украины.

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«По поводу упомянутого решения МИД Украины направило соответствующую ноту российской стороне», - сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, президент РФ Владимир Путин своим указом присоединил оккупированный Крым к Южному федеральному округу, таким образом ликвидировав "Крымский федеральный округ".

Теперь в Южный федеральный округ входят Республика Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, оккупированный Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, оккупированный Севастополь.

"Крымский федеральный округ" Россия создала после того, как аннексировала украинский Крым в марте 2014 года.