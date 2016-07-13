В Раде подготовили ответ польскому Сенату по Волынской трагедии (документ)

В украинском парламенте осуждают односторонние действия польских коллег, но призывают прекратить политизацию исторических вопросов и сосредоточиться на конструктивном построении взаимоотношений между Украиной и Польшей, передает LB.ua.

Об этом говорится в проекте постановления Верховной Рады, который зарегистрирован 12 июня в Верховной Раде (№4948) и который есть в распоряжении LB.ua, о заявлении Верховной Рады Украины "В связи с принятием Сенатом Республики Польша постановления от 7 июля 2016 года "О чествовании памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан ІІ Речи Посполитой в 1939-1945 годах".

Верховная Рада считает считает постановление Сената политически несбалансированным и юридически некорректным, а также таким, который направлен на сознательный подрыв дружеской атмосферы украинско-польских отношений. Ответственность за это ВР возлагает на инициаторов отказа от согласованной формулы взаимопонимания между Украиной и Польшей.

Украинские депутаты подчеркивают, что возвращение к болезненным вопросам украинско-польских отношений произошло в момент войны с РФ.

Депутаты осознают, что единственным путем примирения является изучение исторической правды и взаимное христианское прощение, к которому призвал Папа Римский Иоанн Павел ІІ.

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«(Верховная Рада — Ред.) снова обращается с искренней просьбой простить и прощает, в духе христианской морали и примирения, грехи тех украинцев и поляков, которые в условиях военных потрясений сознательно или несознательно стали на путь зла, подняли руку на безоружных и беззащитных польских и украинских братьев и сестер», - говорится в документе.

Также украинский парламент призывает нынешнее поколение поляков и украинцев продолжить стратегическое партнерство и не поддаваться на провокации радикальных сил, а также обращается к польским парламентариям прекратить политизацию трагических страниц совместной истории и «сосредоточиться на конструктивном построении взаимоотношений между Украиной и Польшей».

Как сообщили изданию инициаторы данного обращения, его текст является взвешенным и направлен на снижение градуса напряженности в отношениям между странами.

В то же время подписанты обращения допускают, что в парламент будут поданы другие проекты заявлений, с более радикальными формулировками — чтобы стимулировать эскалацию отношений между Украиной и Польшей.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Сенат Польши призвал Сейм признать Волынскую трагедию геноцидом, "совершенным украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что "отрабатывает реакцию" на такую новость, потому что "вопрос важный и чувствительный".