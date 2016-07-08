Сенат Польши призвал признать Волынскую трагедию геноцидом

Верхняя палата польского парламента призвала Сейм установить 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, "совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой" (Республика Польша в 1918-1939 годах – Ред.), передает Радио Польша.

Верхняя палата польского парламента также выразила почтение и благодарность тем украинцам, которые спасали поляков, подвергая риску собственные жизни.

Постановление поддержали 60 сенаторов, 23 – выступили против. Один сенатор воздержался.

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Сенатор Ян Жарын во время дебатов отметил, что основанием принятия постановления послужил текст депутата партии "ПиС" Михала Дворчика. По его словам, постановление "раскрывает историческую правду, а настоящее объединение (украинцев и поляков – Ред.) возможно исключительно на основе правды".

В то же время, сенатор оппозиционной партии "Гражданская платформа" Ян Рулевский отметил, что принятое постановление не способствует примирению между Украиной и Польшей. Ссылаясь на разговор с послом Польши в Киеве он подчеркнул, что этот документ "уже вызвал негативную реакцию в Украине".

"По сути мы возвращаемся к ситуации – я надеюсь, что не дойдет до трагизма – которая имела место в период II мировой войны", - отметил он.

Справка УНИАН. В этом году исполняется 73-я годовщина Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Украинские и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии.

Украинские историки, в частности, считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тыс. поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизни максимум 30 тыс. поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы гибли от рук поляков и доказан исторически факт, что жестокие убийства польских граждан совершали работники советского НКВД под видом ОУН-УПА.

В июле 2013 года Сейм Польши отказался назвать Волынскую трагедию "геноцидом" поляков. Также нижняя палата польского парламента не поддержала поправку группы депутатов об установлении 11 июля Днем памяти жертв Волынской трагедии, мученичества кресовян.