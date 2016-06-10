Систему электронного декларирования для чиновников запустят 15 августа

Об этом НАЗК сообщает на своей странице в Facebook.

Отмечается, что также были утверждены решения и определен порядок функционирования Единого государственного реестра деклараций лиц, порядок формирования, ведения и публикации информации, форма декларации, форма уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии декларанта, технические требования к заполнению полей формы декларации и формы сообщения.

Отмечается, что все нормативные документы в ближайшее время будут переданы в Министерство юстиции Украины на регистрацию.

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Так, в соответствии с решением НАЗК, система е-декларирования начнет работать 15 августа 2016 года.

"Начиная с момента запуска, первыми - в течение 60 дней, декларации должны подать лица, которые в соответствии со статьей 50 Закона Украины "О предотвращении коррупции" занимают ответственное и особо ответственное положение. Это около 50 тысяч чиновников – начиная от президента, главы правительства, народных депутатов, министров и заканчивая руководителями департаментов исполнительных органов власти. Все остальные государственные служащие начнут заполнять электронные декларации уже с 1 января 2017 года", - отметили в НАЗК.

Так, в соответствии с принятыми решениями, каждый декларант пройдет электронную идентификацию с помощью электронной цифровой подписи или BankID и будет иметь свой персональный электронный кабинет" на сайте НАЗК.

Декларации будут подаваться через сайт НАЗК путем заполнения соответствующих форм и в порядке, установленном Законом Украины "О предотвращении коррупции". Проверка деклараций возложена на Департамент финансового контроля и мониторинга образа жизни.