Систему электронного декларирования для чиновников запустят 15 августа
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило решение о дате начала работы системы электронного декларирования для чиновников.
Об этом НАЗК сообщает на своей странице в Facebook.
Отмечается, что также были утверждены решения и определен порядок функционирования Единого государственного реестра деклараций лиц, порядок формирования, ведения и публикации информации, форма декларации, форма уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии декларанта, технические требования к заполнению полей формы декларации и формы сообщения.
Отмечается, что все нормативные документы в ближайшее время будут переданы в Министерство юстиции Украины на регистрацию.
Читайте такжеПорошенко рассказал, что поможет судам "железом выжигать коррупцию"
Так, в соответствии с решением НАЗК, система е-декларирования начнет работать 15 августа 2016 года.
"Начиная с момента запуска, первыми - в течение 60 дней, декларации должны подать лица, которые в соответствии со статьей 50 Закона Украины "О предотвращении коррупции" занимают ответственное и особо ответственное положение. Это около 50 тысяч чиновников – начиная от президента, главы правительства, народных депутатов, министров и заканчивая руководителями департаментов исполнительных органов власти. Все остальные государственные служащие начнут заполнять электронные декларации уже с 1 января 2017 года", - отметили в НАЗК.
Так, в соответствии с принятыми решениями, каждый декларант пройдет электронную идентификацию с помощью электронной цифровой подписи или BankID и будет иметь свой персональный электронный кабинет" на сайте НАЗК.
Декларации будут подаваться через сайт НАЗК путем заполнения соответствующих форм и в порядке, установленном Законом Украины "О предотвращении коррупции". Проверка деклараций возложена на Департамент финансового контроля и мониторинга образа жизни.