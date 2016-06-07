Гройсман поручил до 15 августа запустить систему электронного декларирования

Об этом в понедельник, 6 июня, на заседании комиссии по отбору членов Нацагентства сообщила секретарь комиссии, первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, передает Deutsche Welle.

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"Премьер-министр установил крайний срок - это 15 августа для запуска системы электронного декларирования (...) Физически эта система уже готова, сейчас идет работа, чтобы обеспечить защиту информации, которая будет находиться в этом реестре на серверах", - сообщила она.

Севостьянова отметила, что с 6 по 10 июня в Минюсте состоится заседание межведомственной рабочей группы для обсуждения запуска системы электронного декларирования.