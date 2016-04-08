Протестующие под АП требуют встречи с Порошенко, увольнения коррупционеров и сепаратистов с должностей

Как передает корреспондент УНИАН, одним из организаторов митинга на улице Банковой является Автомайдан.

По словам активистов, они пришли к АП, чтобы лично встретиться с президентом Украины Петр Порошенко, чтобы передать ему обращение с требованием увольнения руководителя Антитеррористического центра СБУ Виталия Маликова, руководителей Национальной полиции в Черновцах и Виннице, представителей «старой системы» из органов прокуратуры в Одессе, Харькове, Житомире, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

Активисты утверждают, что реформы в Украине не проводятся, потому что коррупционеры снова занимают руководящие должности.

Участники акции заявляют, что, в частности, руководитель Нацполиции в Виннице работал в оккупированном Крыму и ходил на военные парады оккупантов. Также, по их словам, руководитель Нацполиции в Черновцах сотрудничал с террористами и участвовал в сепаратистских референдумах.

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На улице Банковой до сих пор чувствуется запах горелых шин.

Как сказал журналистам один из лидеров Автомайдана Алексей Гриценко, "люди хотели встречи с президентом, передать факты, и чтобы он вмешался в эту ситуацию, но этого не произошло, поэтому люди начали жечь шины".

По его словам, ситуация стала более напряженной, "когда просто подожгли шины, один из сотрудников полиции... схватил горячие шины и начал бросать под машины, я не знаю, почему, потому что много места было свободного".

При этом он заявил, что участники митинга в первую очередь требуют увольнения с государственных должностей людей, у которых есть конфликт интересов.

"За то, что их семьи или дети находятся на оккупированных территориях, а также в отношении людей на должностях, к примеру в милиции, связанных с сепаратизмом", - заявил Гриценко.

По его данным, у Маликова дочь находится в Севастополе, поэтому на него может осуществляться воздействие. "Такой человек не может занимать ответственную должность в Службе безопасности", - сказал один из лидеров Автомайдана.

Сейчас возле Администрации президента сотрудники государственной службы охраны МВД и Национальной гвардии выстроились в два кордона защиты. В первом ряду правоохранители стоят в шлемах.

Напротив них несколько машин с флагами Автомайдана. На одной из машин установлена аудиосистема, из которой раздается музыка.

Как сообщал УНИАН, по данным Нацполиции, активисты возле АП сегодня примерно в 13 часов начали жечь автомобильные шины, при этом мешали их потушить.

На месте работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. После проведения доследственной проверки этому событию будет дана правовая оценка.

По данным полиции, правоохранители и военнослужащие продолжают нести службу по обеспечению правопорядка возле АП.