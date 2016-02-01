Вопросы аннексии Крыма и санкций против России должны оставаться в глобальной повестке дня - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместного заявления для СМИ с министром иностранных дел Канады Стефаном Дионом, который находится в Украине с первым рабочим визитом после назначения нового правительства Канады.

"Вопросы незаконной аннексии Крыма и соответствующих санкций против РФ ни в коем случае не должны исключаться из глобальной повестки дня", - сказал Яценюк.

По его словам, Украина рассчитывает на поддержку Канады в этом вопросе.

Кроме того, премьер подчеркивает, что любые дискуссии о вероятности снятия санкций с России на сегодняшний день не имеют никаких оснований.

"Россия сейчас начала большую игру с той целью, чтобы с России были сняты санкции. И цель России – это убедить часть Западного мира в необходимости снятия санкций. И цель России - это фактически начать игру, кто виноват в невыполнении «Минска» (Минских договоренностей - УНИАН)", - сказал Яценюк.

По его словам, Украина последовательно и четко выполнила и выполняет свою часть Минских соглашений.

Читайте такжеВ ЕС вопрос о снятии санкций с Москвы не будут поднимать до полного выполнения Минских соглашений - Шубель

"С российской стороны не сделано ничего. Именно поэтому Россия обязана прекратить огонь, отвести войска, вывести всю артиллерию и технику, дать доступ ОБСЕ ко всем зонам и территориям в Донецке и Луганске и вывести свои войска с той целью, чтобы Украина полностью восстановила контроль над украино-российской границей", - подчеркнул премьер.

Яценюк отметил, что любые дискуссии о вероятности отмены санкций против РФ не имеют на данном этапе никаких оснований.

"Именно поэтому считаю, что любые дискуссии то ли в странах Евросоюза, то ли среди наших западных партнеров о возможности снятия санкций не имеют под собой на данном этапе никаких оснований", - подчеркнул глава правительства.