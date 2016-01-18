В ЕС существует понимание необходимости заставить РФ выполнять Минские договоренности - Климкин

Об этом он сказал в комментарии собственному корреспонденту УНИАН по завершении встречи с министрами стран-членов ЕС в рамках Группы друзей Украины, проведенной в понедельник в Брюсселе накануне заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, в повестке которого будет рассматриваться вопрос о предоставлении Украине помощи в проведении реформ.

"Встреча прошла замечательно. В качестве примера я могу привести слова Федерики Могерини (Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности), которая открывала дискуссию после моего выступления, об общих вызовах для Украины и для ЕС, и о важности достичь максимальной эффективности и видимости европейской помощи Украине. Мы сконцентрировались на том, каким образом заставить Россию выполнять Минск, и все согласились, что безопасность - это предпосылка эффективной реализации Минска - безопасность должна быть на первом месте. Это была ключевая фаза для многих министров", - сказал он.

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Глава МИД Украины отметил, что есть "четкое понимание того, что должно быть сделано". "Это - обеспечить доступ для ОБСЕ во все регионы, доступ для ОБСЕ к границе, вывести оружие и наемников, готовиться к выборам на основе критериев ОБСЕ и, конечно, находящиеся там у власти, поставленные в результате фейковых выборов, должны уйти. Есть четкое общее понимание и абсолютная поддержка", - подчеркнул Климкин.