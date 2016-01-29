Бывший советник Путина рассказал СМИ о трех попытках Кремля захватить Крым

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал российский экономист, бывший советник Путина (в 2000-2005 годах) Андрей Илларионов.

"Первая попытка (захвата Крыма - Ред.) приходится на время Оранжевой революции в конце 2004-начале 2005 годов. Невысокий уровень подготовки этой операции заставил Кремль отложить ее", - отметил он.

Затем, по словам Илларионова, этот план хотели осуществить в 2010 году, во время президентских выборов в Украине — в том случае, если Юлия Тимошенко набрала бы больше голосов избирателей, чем Виктор Янукович. "Тогда можно было бы использовать легенду о захвате власти в Киеве "жидобандеровцами" и "фашистами" для того, чтобы "защитить" от них крымчан", - считает экономист РФ.

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Он подчеркнул, что поскольку на выборах победу одержал Янукович, то план аннексии опять пришлось отложить. А следующая попытка была запланирована на президентские выборы 2015 года.

"В том случае, если Янукович не набрал бы больше половины голосов, а в Киеве начался бы новый Майдан. Тогда, прикрываясь "жидобандеровской угрозой", Москва могла бы осуществить свой план. Однако Майдан начался раньше, когда его не очень ожидали ни в Киеве, ни в Москве. Поэтому Путину пришлось пересматривать свои планы и проводить аннексию в 2014 году", - подытожил Илларионов.

Напомним, вчера один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что Крым превращен в мощную базу, где сосредоточены, по разным оценкам, от 60 до 80 тысяч военнослужащих. Кроме того, он отметил, что на аннексированный полуостров постоянно поступает новейшая техника, а также РФ реставрирует ядерную базу под Ялтой, которую Украина покинула после подписания Будапештского меморандума.