У Порошенко назвали министров Яценюка, которые могут попасть под волну отставок
В БПП считают, что нескольким министрам Кабмина Арсения Яценюка, в частности, главе МВД Арсену Авакову и вице-премьеру, министру культуры Вячеславу Кириленко, грозят отставки.
Об этом заявил источник в "Блоке Петра Порошенко", передает "Апостроф".
"Отдельные депутаты имеют вопросы к министру (образования, — Ред.) Квиту", - также заметил он.
Говоря о вероятном назначении вице-премьера по евроинтеграции, собеседник издания назвал вопрос создания этой должности "перезревшим" и спрогнозировал объединение ее с должностью министра экономики, учитывая вступление в силу с началом года соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной.
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Вместе с тем, источник, близкий к Яценюку, подтвердил вероятность назначения на пост нового вице-премьера первого замглавы Администрации президента Виталия Ковальчука.
"Официально Ковальчука хотят назначить для налаживания коммуникации между правительством и президентом. Но эта коммуникация и так налажена, Яценюк часто общается с Порошенко. Скорее всего, Ковальчука хотят привести в Кабмин, чтобы установить больший контроль над премьером, и чтобы "вынюхивал", что да как", - предположил соратник премьера.
Другой источник в правительстве считает, что процесс перестановок в Кабмине будет долгим, а кадровые вопросы получат "комплексные решения".
"Тут будут увязаны не только посты вице-премьеров и министров, но и должности в ЦИК, облгосадминистрациях. И пока договоренностей не видно", - спрогнозировал один из министров.
Как сообщал УНИАН, 14 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает весомых кадровых изменений в составе Кабинета министров и обеспечения им экономического роста.