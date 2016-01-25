Тимошенко об идее Яценюка: Референдум должен быть по любым изменениям в Конституцию

Об этом она заявила в ходе заседания согласительного совета парламента, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

”Изменения в Конституцию не принесут мир, а принесут полное разрушение суверенности государства, его территориальной целостности”, – подчеркнула лидер "Батькивщины".

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По словам Тимошенко, прикрывание намерений разрушения территориальной целостности страны словом ”децентрализация” является недопустимым.

”Есть циничный обман, когда словом ”децентрализация” прикрыли кулуарные договоренности между Кремлем и властной верхушкой Украины абсолютно неприемлемое для Украины урегулирование военного конфликта на Востоке. Разве мы не понимаем, что все, что названо словом ”децентрализация”, прикрывает особый статус Донбасса?” – отметила председатель фракции.

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Лидер ”Батькивщины” обратила внимание присутствующих, что 21 января на заседании совета педагогов и ученых России Владимир Путин ”обвинил Ленина в том, чего он заложил бомбу под развал Российской Федерации, создав автономии”.

Политик также возмутилась тем, что никто не разъяснил, что именно будет включать ”особый статус Донбасса”, и не объяснил, как дальше будет развиваться ситуация в случае принятия ”брутальных изменений Конституции”.

”Кто дал гарантии, что ситуация будет развиваться положительно? И вообще, где эта дорожная карта развития позитивной ситуации?” – спросила депутат.

Тимошенко отметила, что в этом вопросе между политиками нет диалога и конструктивной дискуссии.

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На брифинге в кулуарах лидер ”Батькивщины” также пояснила журналистам, что только народ на референдуме имеет право решать такие вопросы, как изменение Основного закона, а Конституция должна быть ”продуктом консенсуса между народом и политиками”.

”Референдум обязательно нужен относительно любых изменений к Конституции Украины”, – подытожила Юлия Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 24 января премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что выступает за проведение референдума по изменениям в Конституцию.