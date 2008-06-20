Ющенко на раскопках гитлеровского концлагеря (фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Виннице посетил воинскую часть А2287 в Виннице, на территории которой в 1941-1943 годах был расположен один из самых больших в Украине концлагерей для советских военнопленных рядового состава (шталаг №329).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, уже несколько месяцев на территории воинской части ведутся раскопки, в ходе которых обнаружены 3–4 тысячи останков военнопленных.

Глава государства осмотрел место раскопок и ознакомился с ходом работ, в частности, его информировали, что вещи, найденные в ходе раскопок, будут переданы в областной исторический музей.

Со своей стороны, Президент выступил с предложением к местной власти и Министерству обороны о целесообразности открытия на территории воинской части мемориального комплекса. Президент отметил, что это было бы очень важным делом в контексте сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и ее жертвах.

Как свидетельствуют исторические источники, до начала Великой Отечественной войны в районе улицы Чехова размещалась кавалерийская дивизия. В 1941 году эти территории и помещения немцы использовали в качестве концлагеря для советских военнопленных рядового состава. Лагерь просуществовал до 1943 года. Жертв приводили к вырытым траншеям глубиной 2 метра, где расстреливали или закапывали живьем.

В ходе работ были выявлены 2 комплекса массовых захоронений траншейного типа, по 8 траншей в каждом. Предварительные заключения о количестве захороненных были сделаны на основании выборочных раскопок траншей и подсчета количества остатков, которые находились на 1 погонном метре на всю ширину траншеи. Захоронения проводились в 5 ярусов. Приблизительное количество захороненных на территории в/ч А2287 - около 3-4 тысяч человек.

Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН