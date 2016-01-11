Совет ЕС обсудит ситуацию в Украине 18 января
21:12, 11 января 2016Политика
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Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов в следующий понедельник, 18 января, обсудит ситуацию в Украине.
Совет ЕС обсудит ситуацию в Украине / Фото УНИАН
Как передает собственный корреспондент УНИАН, это предусмотрено в повестке дня Совета ЕС, который пройдет в Брюсселе под председательством высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.
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Министры также обсудят ситуацию в Сирии и развитие событий в регионе в целом. На повестке дня также Ирак.
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